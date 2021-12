E' tornato il Napoli!

Il Napoli è tornato, tra mille sofferenze e tante difficoltà. Vince e suda la maglia e si riprende la seconda posizione. Ma avvolgiamo il nastro: un primo tempo di lotta e di governo, un primo tempo di sofferenza e di vantaggio. Milan Napoli è partita vera al di là dei tanti infortuni. Il Napoli parte forte e sorprende il Milan. Il gol arriva al 4’, Zielinski dal corner pesca Elmas che fa il Petagna, ed insacca. Il Napoli aveva iniziato proprio con la punta pesante e con Mertens in panchina. Sulla destra ci sono Malcuit e Lozano che spingono benino e il Milan sembra soffrire. Poi il Napoli si fa stringere, troppo, tanto, da un Milan che avanza rabbioso ma che non riesce quasi mai a mettere gli azzurri in difficoltà. Il Napoli anche se troppo lontano dalla porta rossonera, cerca di salire sia a destra che a sinistra ma Lozano sbaglia tanto cosi come Massa che fischia a senso unico e ammonisce Di Lorenzo per un tocco di mani in un batti e ribatti. Il Milan impensierisce Ospina con Florenzi da lontano ma la difesa azzurra tiene bene. Un secondo tempo pazzesco, incredibile per sofferenza e abnegazione. Un secondo tempo dove il Milan le prova tutti ma la difesa azzurra giganteggia. Juan Jesus, Rrhmani sono due leoni e Malcuit giganteggia sulla sua fascia. A centrocampo Lobotka subentrato a Demme mette ordine e il Napoli soffre meno anche se Petagna potrebbe chiudere kilo match ma si fa anticipare da Tomori. Il Milan schiuma rabbia, prova spingere e a chiudere gli azzurri nella loro metacampo. Gli ingressi di Politano, Mertens e Ounas aiutano ma non come dovrebbero. Il Milan trova anche il gol ma fortunatamente il Var chiama il protagonista Massa e gli fa vedere un fuorigioco e forse anche un fallo su Juan Jesus. Il finale è gioia, grande gioia. Tre punti pesantissimi che danno il secondo posto a questa squadra che merita solo applausi.