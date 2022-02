Fabian al 94esimo... e finalmente primi

Dopo un primo tempo strano ecco il secondo tempo bellissimo

Fabian al 94esimo. Un gol che apre a scenari nuovi. Un gol che ci regala una vittoria costruita nel secondo tempo, fortemente voluta e conquistata anche dopo il pari della Lazio. Un primo tempo bruttino e per colpa nostra. Un primo tempo sotto ritmo e senza giocate degne di nota per il napoli. La Lazio ci prova e in almeno tre occasioni si porta in zona Ospina pericolosamente. Il Napoli sembra stanco, il gioco è ripetitivo, quasi scontato.n Luis Alberto, Immobile e Zaccagni sembrano in palla ma non riescono a trovare la stoccata. Il Napoli esce nella seconda parte della prima frazione con Insigne e con Osimhen che almeno ci provano anche se il migliore anche per intensità è sembrato Politano. Il secondo tempo sembra nascere con una buona stella ma le cose poi cambiano nel finale. Il Napoli passa al 65. Finalmente Insigne, finalmente su azione. Il Napoli recupera una bella palla ed Elmas entrato per uno spento Zielinski. Palla al capitano che insacca. Il Napoli raddoppia anche ma il fuorigioco cancella la doppietta di Insigne. Il Napoli regge il ritorno della Lazio e Ospina salva in un paio di occasioni. Il raddoppio sembra nelle corde ma Politano lanciato a rete è troppo sufficiente nel tiro e Strakosha salva incredibilmente. Il Napoli sembra poterla portare in porto e invece arriva all88’ il solo di Pedro. Una fucilata che Ospina tocca anche ma finisce in rete. Il Napoli non ci sta, finalmente, e si riversa in attacco. Osimhen n on riesce a buttarla dentro ma sull’ennesima giocata di insigne Fabian trova il suo gol e porta in estasi il popolo azzurro. Un gol fantastico che ci regala la testa della classifica e ci regala la gioia che meritiamo.