Finalmente il nostro Napoli Tricolore

Grande prestazione del gruppo. Kvara straordinario

E’ tornato il vero Napoli, speriamo di si. Il primo tempo è stato da Scudetto. Chiaro contro di noi gioca un Udinese che in 5 gare ha fatto solo un gol e che è in fondo alla classifica ma si vede che qualcosa è cambiato. Gli azzurri partono bene con Zielinski che delizia ma poi la mette alta. Al 19’ l’azione di Kvara, toccato da dietro, Manganiello non vede e solo con l’aiuto del Var decreta il penalty. Dal dischetto ci va Zielinski e il Napoli passa. La squadra sembra compatta e quando Politano serve al bacio Osimhen sembra tutto troppo facile. Il nigeriano batte Silvestri e quasi non esulta, sembra in fuorigioco ma invece è tutto valido e il Maradona può osannare il suo bomber.

Nel finale Lovric mette paura a Meret ma la palla esce. La ripresa è ancora del Napoli, finalmente. Osimhen e Kvara ci provano a chiuderla ma per il georgiano tanta sfortuna con due legni che gridano vendetta. Garcia regala spazio a Simeone e a Lindstrom e il Napoli trova il gol. Kvara inventa un gol pazzesco, prima recupera palla poi con una magia supera Silvestri e batte a rete facile facile. L’Udinese marca il cartellino con Samardzic che solo soletto inventa un gol in slalom saltando troppo facilmente centrocampo e difesa. Il Napoli stasera però non molla un centimetro e ancora con Kvara inventa il quarto gol. Il georgiano la mette al centro e Simeone di testa chiude il match. Questo è il Napoli che conoscevamo, questi sono i Campioni d’Italia che devono difendere quel tricolore.