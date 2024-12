Gioia e sofferenza. In testa sempre noi

Grande prestazione ma sofferenza nel finale

Vincere così è bellissimo ma Conte dovrà regalare ai napoletani tante coronarie nuove. Un primo tempo a corrente alternata. Il Napoli propositivo e in palla ma anche un Napoli meno attento in difesa che concede al Torino almeno due occasioni nitide per trovare il gol. Gli azzurri spingono dal lato di Kvara e costruiscono due belle azioni. Bravo Savic a sventare soprattutto il tacco di Lukaku e un colpo di testa del georgiano. Il gol è nell’aria e arriva con una bellissima giocata di Kvara che serve McTominay che stoppa e insacca con una giocata veloce. Il Toro potrebbe trovare il pari con Coco servito da Adams ma il giocatore granata non riesce a concludere a rete.

La ripresa è sofferenza. Il Napoli gioca solo i primi minuti e rischia di raddoppiare. Savic salva ancora su Olivera ma poi arretra. Il Torino alza il baricentro e spinge senza grossi patemi ma mette il Napoli nella sua metacampo. Conte passa addirittura a 5 in difesa con Spinazzola ma il Napoli non sale e con Lukaku che di sponda prova a ad aprire spazi. Gioia e sofferenza fino alla fine ma il Napoli stringe i denti e la porta a casa ancora.