Gladiatori!

E’ tornato Mertens e si è visto. Regala una bella vittoria ad un Napoli decisamente ritrovato. Che bella prestazione soprattutto nel primo tempo. Attenti, concreti e realizzativi soprattutto nella prima frazione. Un bel primo tempo, sarà la maglia, sarà l’avversario tanto da risvegliare anche Mertens. Eppure sembrava un primo tempo fatto di rimpianti, tante azioni, tante giocate ma poca finalizzazione. Il Napoli stringe la Roma nella sua metacampo ma non chiude la manovra. Bene Fabian, bene Zielinski, bene Politano ed Insigne. Mertens sembra in ombra poi ecco la fiammata, ecco il guizzo del belga che mancava da tempo. Calcio punizione dal limite splendida e Pau Lopez è infilato. La Roma sembra ferma, troppo ferma e il Napoli raddoppia: ancora un azione veloce e Politano imbecca Mertens di testa al bacio. Il belga tutto solo, sempre di testa non sbaglia. 2 a 0 e primo tempo in archivio. Il secondo tempo è sofferenza, tanta, troppa forse. La Roma cambia atteggiamento e alza il baricentro costringendo il Napoli ad abbassarsi. Gli azzurri potrebbero agire in contropiede ma il Napoli sembra essere un po’ sulle gambe. La Roma lo capisce e accelera ma anche i giallorossi sbagliano tanto. L’occasione più ghiotta arriva su uno svarione di Koulibaly con Pellegrini che prende il palo in pieno ad Ospina battuto. I minuti passano. Gattuso fa i cambi per dare fiato ad un Napoli che soffre ma regge. In avanti Oshimen e Lozano non riescono a trovare la velocità ma è la difesa che deve reggere. Il finale è di gestione anche se sale il nervosismo. Tre punti che sono manna dal cielo per il Napoli che in due trasferte fa filotto e si candida alla corsa per il quarto posto a pieno titolo.