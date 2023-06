Grazie Napoli!

Campioni in Italia

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Maradona è in festa, sul terreno di gioco succede poco, troppo poco per parlare di azioni degne di nota. La squadra gioca, la Samp si chiude. L’inizio gara è dedicato alle Curve. Le due coreografie sono spettacolari e narrano la gioia di un popolo e soprattutto l’appartenenza. Gli azzurri provano a trovare spazi nella fitta ragnatela della Samp. Ci prova Osimhen, Kvara e anche Mario Rui ma non arriva il guizzo giusto. Nella ripresa il Napoli spinge alla ricerca del vantaggio. Entra in scena Kvara che serve due volte Osimhen che però non riesce a concretizzare.

Il gol è nell’area ma serve il calcio di rigore. Osimhen viene atterrato e dal dischetto batte il portiere doriano. Il Napoli spinge e sfiora il raddoppio. Ci prova anche Anguissa ma Turk su salva sulla linea, poi anche Gaetano da buona posizione. Sfortunati nel finale proprio Anguissa e Gaetano che sono costretti ad uscire per infortunio. Il Napoli però vuole segnare ancora e Simeone si inventa un gol bellissimo e dedica la rete a Diego mostrando la numero 10. Emozioni bellissime al Maradona con l’uscita finale di Quagliarella che riceve l’abbraccio di Napoli. La storia è compiuta, il Napoli al Maradona, nella sua casa alza al cielo la Coppa dello Scudetto.