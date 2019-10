"Houston abbiamo un problema...". Pareggio bruttino che muove solo la classifica. Sosta benedetta per ritrovarsi. Manca un rigore...

Un pareggio che non esalta, un pareggio che non delude totalmente ma che lascia tanto amaro in bocca. Un pareggio esterno che serve solo per i numeri. Ma avvolgiamo il nastro. Un primo tempo strano, un primo tempo brutto. Il Napoli domina in termini di possesso ma i tiri nello specchio sono giusto uno o due. Il Toro dal canto suo non è mai pericoloso e solo all’ultimo secondo deve intervenire Meret a sventare il traccio di Ansaldi. In mezzo tanto non gioco, poca lucidità e tanti errori. Ancelotti torna ad un 4-3-3 ma con Lozano e non Callejon con Hysaj al posto di Ghoulam e con Zielinski e Fabian al centro con Allan che torna anche trai centrali. La musica non cambia però, è un Napoli molle, confusionario, poco incisivo. Mertens sembra isolato, Lozano non riesce mai a superare l’uomo e Insigne è il solito giocatore indolente che non vorremo mai vedere. Il Torino non vede mai la trequarti azzurri e solo nel finale arriva il tiro di Ansaldi dove Meret fa il miracolo. La ripresa è più vivace, non succede molto ma almeno qualcosina succede. Il Torino alza il baricentro ma non riesce mai ad essere pericoloso realmente. Il Napoli gioca di rimessa ma Lozano non incide e Zielinski e Fabian fanno troppo poco. Entra anche Callejon e poi Llorente e la punta riceve la palla buona per cambiare il match ma la palla di testa esce alta. Incredibile ma vero. Il Toro ci prova con i tiri da fuori e il Napoli deve soffrire fino alla fine senza mai essere poi pericoloso. Unica postilla che manca un rigore netto su Ghoulam cinturato al collo e che il var neanche analizza. Finisce 0-0 risultato che serve a poco ma almeno si evita di aprire un’altra mini crisi prima della sosta che servirà sicuramente a ricaricare le pile.