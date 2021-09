I “Bastardi di Spalletti” conquistano la vetta

I “Bastardi azzurri” rispondono ai Bastardi di Pizzofalcone che vanno in scena su Rai 1. Ad Udine i ragazzi di Spalletti ipnotizzano sicuramente anche Maurizio De Giovanni e il popolo napoletano con una vittoria che ci porta in testa alla classifica tutti soli. Che bel Napoli che bel primo tempo. L’Udinese parte bene con il Napoli che aspetta e prova a ripartire. Pusetto e Delofeu provano a dare fastidio alla difesa partenopea poi il Napoli cambia passo. Fabian distribuisce buoni palloni, gli esterni salgono, Insigne e Politano danno spunti interessanti. L’azione buona nasce da una super giocata di Insigne che supera anche Silvestri ma è Osimhen a metterla in rete. Il vantaggio mette alle corde l’Udinese che subisce ancora. Fabian dalla distanza coglie in pieno il palo e si pensa alla solita sfortuna. Il Napoli però è in palla. Schema veloce insigne, Fabian, Koulibaly che serve Rrhmani e il 2-0 è cosa fatta. Nella ripresa il Napoli non molla un centimetro e continua ad attaccare. Ennesimo schema ennesimo gol. Fabian ancora protagonista che serve Koulibaly che come un vero attaccante la mette all’incrocio e sono tre. Alla festa partecipa anche Lozano che servito da un buon Mario Rui, indovina il tiro a giro e cala il poker. La gara è praticamente in cassaforte e il Napoli gioca con grande calma gestendo il risultato e il tempo. Si diventa grandi cosi, non fallendo certe occasioni, maturando mentalmente e finalmente sfruttando le defaiance delle altre. Avanti così e testa alla Samp.