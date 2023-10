Il rumore della vittoria!

Kvara illumina il Napoli, Politano e Cajuste tra i migliori. Bravo Meret

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C’era un solo risultato: la vittoria. Per evitare polemiche per evitare dissapori. I tre punti erano l’obiettivo di una squadra che doveva ripartire. E’ un primo tempo blando ma con il Napoli che lo chiude in vantaggio. Il Verona parte forte ma Meret evita il peggio in due occasioni. Il Napoli ci prova con Politano ma Montipò salva. Il vantaggio nasce da una gran giocata di Raspadori che libera Politano che infila Montipò. La gara non decolla ma il Napoli raddoppia con una gran giocata di Kvara che supera ben due avversari e infila ancora Montipò.

La ripresa è più viva con il Napoli che agisce in contropiede. Il Verona cerca di salire ma quando il Napoli parte è letale e Politano e Kvara inventano il terzo gol con il georgiano che con una magia cala il tris. Il Verona non molla e col Lazovic trova il gol dopo un rimpallo in area. Meret riesce a salvare in due circostanze evitando il ritorno degli scaligeri. Il Napoli si risolleva dopo due settimane di polemiche. Tre gol importanti e soprattutto la consapevolezza che gli azzurri hanno avuto la voglia giusta per vincerla.