Juventus, prima mossa per Locatelli: previsto incontro col Sassuolo

La Juventus è alla ricerca di centrocampisti per rinforzare il reparto centrale. Il primo nome sulla lista dei bianconeri è quello di Manuel Locatelli del Sassuolo. In settimana è prevista la prima mossa della Juve, che incontrerà il Sassuolo per impostare la trattativa. C'è da capire l'entità dell'offerta che potrebbe prevedere anche delle contropartite tecniche. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.