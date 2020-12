Ladrocinio.... sia di gioco che di punti. ADL fatti sentire!

Sconfitta assolutamente immeritata. Un Napoli in crescendo che meriterebbe almeno il pari dopo che l’Inter fa un tiro in porta e la vince. E’ un primo tempo bello a metà. Non bellissimo ma sicuramente interessante. L’Inter parte forte, ci vuole provare subito, schiacciando il Napoli, poi con il passare dei minuti gli azzurri rispondono e rischiano anche di essere pericolosi in avanti. La gara degli azzurri cambia però al 15’ con Mertens che in area prova a girarsi ma è la caviglia a girarsi. Il belga deve uscire. Pochi minuti dopo è Lautaro che sfiora il vantaggio con l’Inter che continua a pressare. Il Napoli aspetta e riparte. Lozano potrebbe far male quando il Napoli finalmente mette la testa oltre il centrocampo. Petagna e Zielinski ci provano anche ma è sempre Lozano a dare fastidio all’Inter. Il finale è di nuovo dei nerazzurri che però non creano azioni pericolose. Il secondo tempo è incredibile e come al solito il Napoli trova sulla sua strada degli arbitraggi incredibili. Il Napoli potrebbe passare con Insigne Handanovic si salva su una giocata bellissima. Poco dopo arriva il rigore, Ospina butta giù Darmian in sospetto fuorigioco. Massa assegna il penalty e Insigne si fa buttare fuori per una parola di troppo. Lukaku segna battendo Ospina. Il Napoli in 10 risponde con Politano che tira centrale salvando ancora Handanovic. Il Napoli spinge forte con Politano ancora ma succede troppo poco e l’Inter colleziona solo cartellini gialli. Petagna prende anche un palo al 92’ incredibilmente meritando ampiamente il pari. Pazzesco perdere cosi. Certo alcune cose andrebbero evitate ma il Napoli oggi proprio non la meritava di essere battuto da una squadra che fa un tiro e mezzo in porta. Ora De Laurentiis si svegli dal sonno e parli.