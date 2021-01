Le ciambelle non riescono sempre col buco. Insigne che mi combini. Quanta sfortuna in certe occasioni

Sconfitta amara, se poi sbagli tanto ecco che le ciambelle non riescono sempre col buco. Eppure potevi anche raddrizzarla dopo 94’ minuti e un rigore sbagliato. La partita all’inizio era una partita a scacchi, la Juve spinge forte, il Napoli tiene. Pirlo cambia le carte e con Cuadrado nei 4 e Kulusevski che aiuta in avanti sembra essere più propositivo. Gattuso non cambia molto e spera di trovare la velocità dei suoi esterni. Ne viene fuori un primo tempo ricco di tensione con tante azioni ma nessuna veramente pericolosa. La Juve dopo i primi 15 minuti ad alta tensione subisce un po’ il Napoli che con Lozano, dopo una bella invenzione di Demme, sfiora il gol, Szczesny chiude gli occhi e si salva. I bianconeri sono nervosi, sanno che si giocano tanto e provano ad attaccare forte il Napoli che deve limitare i danni. Ronaldo ci prova dall’esterno il suo tiro sfiora la parte alta del sette. Insigne deve difendere più che offendere e si vede poco, mentre Bakayoko non riesce a contrastare a centrocampo la fisicità dei bianconeri. Il secondo tempo parte male. La Juve accelera forte e mette il Napoli alle corde. Il centrocampo non può reggere solo su Demme e la Juve riesce ad avere sempre la superiorità. Il gol è nell’area e prima Ospina si salva sulla linea, poi su un corner di Bernanrdeschi la sfortuna mette Ronaldo davanti alla porta che insacca facile facile. Mertens in campo e subito si conquista il rigore. Il Var aiuta Valeri che non lo aveva visto. Insigne dal dischetto sbaglia… incredibile ma vero. Il finale è assurdo con il napoli che non riesce a gioca afre ma al 94’ la carambola non riesce ad essere letale come era stata per la Juve. Szczesny si salva ancora e poi arriva il contropiede che chiude il match con Morata tutto solo che segna. Peccato. Poteva essere una gara diversa, potevi anche perderla ma non cosi. Gattuso ha sbagliato sicuramente qualcosa ma se Insigne non segna, se Bakayoko sbaglia tanto e se nel secondo tempo tutta la squadra sparisce c’è veramente poco da fare.