Mamma mia che Napoli. Cinici, mai domi, sempre sul pezzo e quella grinta giusta per fare 5 su 5 e regalare alla piazza azzurra ancora la vetta solitaria.

Un gran bel primo tempo e non solo per il risultato ma per le due squadre che se la giocano a viso aperto dando vita ad un match aperto ed equilibrato. Il Napoli però è in grande forma e si vede. Osimhen stuzzica già la difesa sampdoriana che si salva poi arriva il vantaggio. Insigne trova la giocata giusta e Osimhen si trova al punto giusto. Audero ci mette il suo e il Napoli è in vantaggio. La Samp reagisce forte e Ospina deve fare gli straordinari. Prima su Adrien Silva, volo del portiere che smanaccia e ancora su Yoshida che di testa impensierisce e non poco Ospina. Il Napoli però quando riparte fa male e la giocata del raddoppio è da applausi. Insigne riceve in area, aspetta il momento giusto e serve Fabian che con un colpo da biliardo insacca per un 2 a 0 meritato.

Il Napoli non si ferma, come ad Udine, gli azzurri spingono forte senza ma mollare un centimetro. Il terzo gol arriva con un’altra bella giocata Zielinski, Lozano, Osimhen che si trova al posto giusto e batte Audero. Il Napoli sembra indemoniato non si ferma mai. Gli azzurri calano il poker con un’altra bella giocata, veloce e precisa. Lozano serve Zielinski che al volo batte ancora Audero. La Samp tenta di uscire dal torpore ma non riesce quasi mai a trovare lo spunto vincente e anche il gol di Candreva viene annullato per fuorigioco per lasciare la porta di Ospina ancora immacolata. Vetta riconquistata, ma restiamo con i piedi per terra, riconquistiamo la vetta e crediamo che il popolo napoletano possa sognare per qualche ora ancora.