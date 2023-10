Napoli cosi no!

Errori di Garcia nella gestione. Osimhen non puoi sbagliare quei gol.

Sconfitta preoccupante per la prestazione, per la confusione e per i punti di ritardo che il Napoli ha sulle squadra di testa. Un primo tempo pazzesco, un primo tempo dove succede tutto e il contrario di tutto. Il Napoli parte fortissimo e Di Lorenzo potrebbe regalare il vantaggio ma la palla si alza. La Fiorentina risponde con il gol. La difesa non regge alle giocate di Martinez Quarta che coglie il palo e di Brekalo che infila Meret sotto le gambe. Il Napoli reagisce ma non bene. Ci prova Lobotka ma Terracciano salva, poi Anguissa deve uscire e Garcia inventa Raspadori a centrocampo o forse no intanto il Napoli soffre il palleggio dei viola. Osimhen in avanti si danna e merita un rigore ma La Penna dice di no. Poi al 45’ errore di Parisi, Osimhen si lancia sulla sfera e Terracciano lo atterra. Rigore netto e dal dischetto si presenta Osimhen. Il nigeriano apre il piattone e insacca.

Il secondo tempo è pazzesco. La dura legge del gol colpisce ancora come nel primo tempo. Osimhen lanciato a rete da un errore di Kayode solo soletto si fa fermare da Terracciano. Poco dopo la Fiorentina, fortunata, trova il vantaggio. Azione prolungata ma la la sfera a Bonaventura la regala su un rimpallo Olivera. Il fantasista dei viola non può sbagliare e supera Meret. Garcia dopo la confusione del primo tempo cambia ancora il volto della squadra. Succede troppo poco e la Fiorentina torna ad essere sempre corsara al Maradona con il terzo gol di Nico Gonzales che batte ancora Meret. Sconfitta pesante, colpa di tutti, ma Garcia ci deve spiegare questi cambi osceni dal primo tempo. E ora ci saranno altri 14 giorni di polemiche.