Napoli da trasferta, vince e allunga sulla Juve

Azzurri che la vincono con il minimo sindacale

TuttoNapoli.net

Si torna a vincere in trasferta, Napoli al minimo sindacale che sbaglia anche un rigore e non gioca una delle sue miglior gare. Tre punti per onorare il finale di campionato. Il primo tempo è da amichevole di fine stagione. Ritmi blandi, squadre che giocano senza grande impeto. Meglio il Napoli all’Inizio, meglio il Torino nel finale. Il Napoli prova a trovare la giocata ma non si tira e il Torino offende con Belotti ma nulla più. Spalletti vuole evitare la costruzione dal basso ma gli azzurri sbagliano tanto cosi come il Toro. Koulibaly prova sfondare in avanti e Belotti lo atterra, forse in area. Var silente e punizione di Mertens deviata alta di poco. Succede poco e altro e il Torino nel finale che riesce ad uscire dalla pressione del Napoli senza mai essere incisivo.

Nella ripresa la gara rimane non bella con il Napoli che ci prova anche ma senza mordente. Il Torino ci prova con Belotti ma la palla esce. L’occasione buona arriva per Osimhen ma il nigeriano non tira e serve di tacco Mertens. Fallo in corsa e calcio di rigore. Dal dischetto Insigne incredibilmente si fa parare il tiro da Berisha. Pochi minuti dopo il capitano si potrebbe far perdonare, lanciato a rete tira ma Izzo salva. La gara rischia di diventare noiosa ma Fabian la accende con una giocata personale, Osimhen gli apre lo spazio e stavolta Berisha se la fa passare tra le gambe: 0-1. Il finale è noioso ancora. Spalletti aveva tolto Mertens, poi anche Insigne. Il Torino ci prova con Belotti ma Ospina tiene. Si torna a vincere fuori casa, di riffa o di raffa, ma si vince. 40 punti in trasferta che gridano vendetta e tre punti contro il Torino solo per tenere la Juventus lontana.