Napoli rimandato, esame superato a metà

Finisce pari, serve a poco, e il Napoli sbaglia la traccia nell’esame di maturità. L’Inter nel secondo tempo si riprende il match e gli azzurri sono costretti a subire, troppo anche. Eppure alla prima frazione avevamo dato segno di compattezza e forza. Un primo tempo a mille all’ora, un primo tempo bello e ricco di capovolgimenti di fronte. Il Napoli passa subito. L’inter era partita forte ma in area Osimhen anticipa De Vrji che lo tocca. Ci vuole il Var per convincere Doveri. Dal dischetto Insigne batte Handanovic. Il Napoli non si ferma e continua a spingere, Zileinski prende l’ennesimo palo, ma l’Inter esce dal guscio e cerca di trovare la giocata giusta. A dare forza ai neroazzurri anche qualche errore di Koulibaly ma Lautaro e Dzeko non riescono ad impensierire Ospina. Il Napoli perde Politano per infortunio e Spalletti inserisce Elmas. Al 42’ Dumfries si trova solo in area ma il suo tiro è troppo angolato ed esce. Il secondo tempo parte male. Palla persa. Laterale e palla che carambola a Dzeko che la gira in rete. Incredibile ma vero. Il Napoli subisce la fisicità dell’Inter e Doveri lascia correre troppo. Il Napoli non riesce più ad uscire bene come sa. Elmas non incide sul suo lato Osimhen troppo solo non riceve rifornimenti. L’Inter continua a crederci e il Napoli subisce e non poco. Gli azzurri hanno perdono il centrocampo e il finale è di sofferenza, di grande sofferenza eppure la palla buona, l’unica capita ad Elmas. Il macedone sottomisura non riesce a battere Handanovic. Peccato, ma ancora una volta è un Napoli rimandato. L’esame non è stato superato da una squadra che deve ancora crescere in carattere.