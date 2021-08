Nessuno tocchi Petagna: vincere cosi ancora più bello...

La decide Petagna, si proprio lui. Tre punti acciuffati per i capelli in una gara che ci fa vivere mille emozioni e che lascia pensare su una squadra ancora con qualche “mancanza”. Un primo tempo a due facce. Il Napoli parte forte , due giocate con Insigne sugli scudi, poi tanto Genava ma per tanta confusione del Napoli. Ballardini si apre. Spalletti con Insigne falso nove che prende anche un palo e poi si ritrova solo davanti a Sirugu che salva sotto misura. Il Genoa con Ghiglione ci prova bravo Meret. Il Napoli quando riparte fa male con Fabian, che non era stato certo tra i migliori, che dalla sua mattonella trova l’angolo giusto e porta in vantaggio gli azzurri. Il finale di tempo è di controllo con Insigne che sembra essere in grande spolvero anche nel recuperar palloni. Il secondo tempo è un turbinio di emozioni. Succede di tutto e il finale è da brividi. Il Napoli subisce il Genoa che sfiora il pareggio con Meret e Mario Rui che dicono due volte no. Poi il Genoa segna con Pandev ma su Meret c’è fallo. Di Bello, mediocre la sua direzione, aiutato dal Var annulla. Il gol è nell’area purtroppo e Meret e Di Lorenzo si fanno beffare sul loro palo da Cambiaso. La gara diventa nervosa. Il Napoli accusa il colpo ed è stanco. Spalletti getta Ounas nella mischia per un Lozano non in giornata. Ma serve Petagna. Il. Centravanti entra e segna e la decide. Punizione di Mario Rui e spizzata vincente. Incredibile ma vero: il Napoli la vince con l’uomo che potrebbe salutare per essere prestato alla Samp. Una vittoria emozionante ma che deve anche far riflettere su una squadra che ancora non è completa e che deve sempre dare il massimo per portare a casa i tre punti.