Pareggio amaro, ma fortunatamente siamo solo alla terza

Un pareggio amaro perché potevi dare la prima accelerata della stagione, un pareggio che a Firenze ci può stare perché non è facile vincere al Franchi, un pareggio amaro perché le occasioni per vincerle le hai avute. Un primo tempo strano, non facile, scorbutico. A cambiare il trend ci pensa subito Marinelli che dopo due minuti ammonisce Anguissa e permette alla Fiorentina di picchiare, tanto. Il Napoli attende la Fiorentina per stanarla ma i viola pressano alto e con i centrocampisti impensieriscono gli azzurri che devono fare gli straordinari sulle imbeccate in area. Kvara è marcato stretto, Lozano e Zielinski non riescono a servire a dovere Osimhen anche se il Napoli sfiora il gol in un paio di azioni. Il gol arriva anche ma Osimhen è in fuorigioco con Gollini avanti al nigeriano di poco. La ripresa è sofferenza in tutti i sensi sia per il gioco del Napoli abulico sia per una Fiorentina indiavolata che cerca di vincerla davanti al proprio pubblico. Kvara inventa una palla stupenda per Lozano che di testa, solo, mette incredibilmente fuori Spalletti sceglie Elmas e Raspadori, cambia modulo ma toglie Kvara e Zielinski, difatti togliendo luce tattica alla squadra. La gara non decolla la Fiorentina spinge ma non punge fortunatamente. Entra anche Politano e finalmente si vede qualche giocata degna di nota con Gollini che si salva su due giocate di Raspadori che almeno ci prova. Il finale è una bolgia con la Fiorentina che ci prova ancora e Raspadori e Ndombele, ancora fuori forma, che si giocano il giallo per evitare ripartenze pericolose. Pareggio che serve a restare li in alto ma tutti insieme nel gruppo. Infine ancora due parole per Martinelli. Scarso, mediocre, poco lucido e protagonista come tutti gli arbitri italiani. Sbaglia tutto sia nel primo tempo che nella ripresa. Ai viola il cartellino solo al 60’ dopo decine di falli, smanacciate e falli tattaci. Voto tre!