Pareggio specchio di una stagione assurda

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

L’ennesimo risultato che è lo specchio di una stagione pazzesca, incredibile, buttata al vento. Un primo tempo strano, a ritmi blandi e con il Napoli che sbaglia tantissimo. La Roma attende e con un po’ di fortuna e con Svilar si salva in almeno quattro occasione. Gli azzurri giocano con il freno a mano tirato ma potrebbero segnare con Anguissa lanciato a rete da Osimhen e con Kvara che raccoglie fuori area una palla invitante e Svilar gira in angolo. Di Lorenzo e Politano ci avevano provato ma la Roma aveva respinto gli attacchi del Napoli senza grossi patemi.

Il secondo tempo è scintille e rammarico e pazzesco quanto assurdo. Il Napoli continua a spingere ma la Roma passa. Fallo in area di Juan Jesus e Sozza non aspettava di dare il penalty. Dybala non sbaglia e batte Meret per il vantaggio giallorosso. Il Napoli la riprende subito però e con Olivera è un pizzico di fortuna batte Svilar. Il Napoli sembra famelico e continua a spingere come non mai. Il vantaggio arriva su calcio di rigore. Osceno Sozza che prima non vede poi richiamato dal Var assegna il rigore per un fallo netto su Kvara. Dal dischetto Osimhen insacca per il vantaggio meritato, poi l’incredibile.

Calzona sceglie Ostigard e dal corner incredibilmente Abraham resta solo soletto e insacca. Gol convalidato dal Var. Nel finale il Napoli ci prova ancora ma la Roma si salva. Rammarico, rabbia, scoramento, errori e poca cattiveria e questo campionato continua ad essere così incredibile.