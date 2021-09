Quanto è bello batterli cosi...

Una vittoria di cuore, sudore e sangue. Tra infortuni, errori e quella voglia di vincerla a tutti i costi. Tre punti preziosissimi e con una grande scoperta: Anguissa. Il primo tempo ci regala 10 minuti sfavillanti poi il buio. Il Napoli parte bene, anzi benissimo. Politano imbeccato da Insigne mette di poco alto. Il Napoli ci prova anche con Osimhen ma la Juve si salva. Poi il buio: Manolas sbaglia il retropassaggio e Morata gli ruba palla. Lo spagnolo si ritrova tutto solo davanti ad Ospina e lo batte. Il Napoli sembra scioccato e non riesce quasi mai a dare il cambio di passo. Insigne scarico, Osimhen troppo solo, Politano in ombra. La Juve lo capisce e prova anche ad offendere. Il primo tempo scorre veloce senza grossi sussulti e con la Juve che amministra come voleva. Vantaggio e Napoli che deve inseguire. Il secondo tempo inizia come era iniziato il primo tempo. Con il Napoli in attacco e di nuovo pericoloso. Il gol arriva con una giocata splendida. Insigne servito da Fabian ci prova, Szczesny non blocca e Politano si inventa un gran gol che regala il giusto pari. Il Napoli ora spinge e ani he forte. Gli azzurri ci credono e mettono pressione alla Juve che contiene bene e regge l’urto. Poi l’uscita di Insigne. Il capitano si tocca il ginocchio e poi è costretto ad uscire. Il Napoli non molla però, spinge, e segna. Incredibile ma vero. Kean sbaglia di testa e Koulibaly sottomisura la butta dentro. Il Maradona esplode e il Napoli parta a casa tre punti sontuosi fatti di grandissima sofferenza e di grande dedizione contro una Juve che non molla mai e che era venuta a Napoli con la voglia di ribaltare i pronostici.