Riscatto immediato. Tre punti d'oro

Riscatto immediato. Le bombe buone di Osimhen rispondono allo squallido striscione dei veronesi. Il Napoli riscatta la sconfitta con il Milan e prova a dare un’ultima scossa al campionato. Un buon primo tempo per il Napoli ma si poteva fare anche qualcosina in più. Spalletti vara il 4-3-3 con Lozano e Politano più vicini ad Osimhen ma soprattutto con un centrocampo più folto. Il Verona gioca bene e si vede ma il Napoli dopo un avvio non esaltante passa. Politano trova il fondo e crossa al bacio per Osimhen che con un siluro di testa batte Montipò. Il Napoli potrebbe anche raddoppiare Fabian ha la palla giusta in area dopo una serie di rimpalli ma il portiere del Verona si supera e smanaccia fuori. Il Verona si affaccia in avanti con Simeone e Caprari ma non riesce a trovare giocate degne di nota. Doveri lascia correre come al solito e il Verona picchia ma poi ferma Mario Rui lanciato a rete da Fabian che segna anche ma, fa un fallo liberandosi del marcatore. Nella ripresa il Verona spinge forte, il Napoli arretra anche perché qualche giocatore azzurro sembra sulle gambe. Spalletti capisce che è il momento di togliere Lozano, evanescente, e Politano e il Napoli raddoppia. Errore grave del Verona palla rubata da Di Lorenzo che entra in area e serve Osimhen che batte sottomisura. Il doppio vantaggio dura troppo poco. Il Verona costruisce l’ennesima azione con Tameze e la palla arriva in area a Faraoni che di testa batte al volo Ospina. Il Verona rimane in 10 e il Napoli prova a gestire i minuti finali con Mario Rui che all’88’ prende in pieno l’incrocio dei pali. Il finale è incandescente. Petagna si fa male appena entrato entra Ghoulam. Il Napoli non riesce a gestire al meglio l’uomo in più ma alla fine porta a casa tre punti di carattere e di gran voglia. Bravi tutti!