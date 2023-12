Risultato bugiardo: manca un rigore. Inter vince con la complicità di Massa

Risultato bugiardo ma Napoli sulle gambe

Una punizione troppo pesante, una sconfitta figlia di episodi arbitrali scandalosi ma anche di una squadra che non gira più come prima. Un primo tempo bello ma che vede il Napoli però sotto di un gol. Quando le annate nascono storte purtroppo c’è poco da fare. Il Napoli parte fortissimo. Elmas dalla distanza impegna Sommer. L’Inter attende e Elmas ci prova in area ma Sommer salva ancora. L’Inter attacca solo di rimessa e il Napoli contiene bene e con Politano ci riprova dalla distanza stavolta la traversa dice no.

Il Napoli poi subisce un po’ e arriva il vantaggio dell’Inter. Azione corale e tiro da fuori di Calhanoglu e palla in rete ma c’è un fallo netto di Lautaro su Lobotka che lo scarso Massa non vede. Nella ripresa Massa e il Var ancora protagonisti non danno un rigore netto su Osimhen e sulla stessa azione Kvara ci prova m ancora una volta Sommer salva incredibilmente. L’Inter aiutata dall’ennesimo errore degli azzurri trova il raddoppio con Barella che in area fa quello che vuole e batte Meret. Il Napoli è stanco, il Napoli non riesce a ripartire e l’Inter segna ancora con Thuram. Sconfitta pesante, ingiusta e con episodi vergognosi legati all’arbitraggio. Bisogna ripartire dalle buone cose viste nel primo tempo ma serve anche fare mercato.