Ritrovata continuità. Insigne da capitano guida il Napoli

Una vittoria del capitano, una vittoria fortemente voluta da Insigne e compagni in una gara non facile dove il Bologna ha espresso un buon calcio mettendo il Napoli in difficoltà durante il match più di una volta. Primo tempo bello non solo per il Napoli ma anche per il Bologna che gioca la sua gara. Azzurri che partono subito forte, e trovano il gol con Insigne. Bella e veloce la giocata con Zielinski che pesca il capitano che infila il portiere felsineo. Il Napoli poi piano piano sparisce. Il Bologna ci prova e sale l’intensità del gioco dei rossoblù. Sansone e Palacio provano a dare fastidio alla difesa azzurra che regge bene. Il Napoli potrebbe raddoppiare ma non trova la giocata giusta e Ospina deve fare gli straordinari su Palacio. Succede poco altro anche perché il Napoli non riesce ad offendere più di tanto. Il secondo tempo è vivace, bello e non facile da gestire per il Napoli. Il Bologna spinge, vuole trovare il pareggio e ci prova. Il napoli stringe i denti e prova a ripartire soprattutto con Oshimen entrato in campo per uno spento Mertens. Il Nigeriano entrato da poco sfrutta la sua velocità e dopo un primo errore trova il gol. Ancora Zielinski da assist man e il nigeriano che insacca in progressione. Il Bologna però non si disunisce e gioca il suo calcio, il napoli fa il solito errore in difesa e su un batti e ribatti Soriano indovina l’angolo. Il 2-1 riaccende il Napoli che continua a giocare in contropiede e su errore della difesa rossoblù Insigne ruba palla e si accentra e batte Skorupski per il 3-1. Il Bologna non si placa e Barrow impegna Ospina che si salva. Una vittoria che permette al Napoli di avere un minimo di continuità ma c’è ancora da lavorare sia sulla tenuta fisica, sia su soliti errori e amnesie.