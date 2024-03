Gran finale del Napoli che forse meritava la vittoria

Uno scatto d’orgoglio, un punto che serve a poco ma ci fa capire che questa squadra poteva dare molto di più quest’anno. Un primo tempo bruttino con il Napoli che contiene un Inter non irresistibile ma pericolosa in un paio di occasioni. Il Napoli senza Osimhen non sfigura ma l’Inter con le sue giocate sugli esterni costruisce due palle gol importanti. Juan Jesus e Meret salvano in due occasioni dove Lautaro e Thuram avevano sciupato. L’Inter passa però nel finale con Darmian, incredibile, che servito da Bastoni al centro dell’area batte Meret troppo solo. Nella ripresa il Napoli ci mette un pizzico di orgoglio, l’Inter non riesce a chiuderla ma fondamentalmente non riesce a trovare mai la giocata giusta.

Meret e Juan Jesu comandano la difesa e in avanti gli azzurri guadagnano metri. Calzona cambia qualcosa ma il Napoli pian piano alza il baricentro e nel finale trova il pareggio meritato. Colpo di testa del migliore in campo Juan Jesus che si trova al posto giusto sulla spizzata di Bastoni e batte Sommers. Nel finale il Napoli ci crede anche ma qualche errore di gestione della palla non ci favorisce. Un pareggio che poteva essere anche una vittoria, un pareggio che ci regala un punticino che comunque ci serve in classifica per rimanere agganciati ad un treno europeo.