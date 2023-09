Sconfitta inaspettata ma amara

Squadra in affanno e qualche errore di troppo nei giocatori top

Come lo scorso anno, come pochi mesi fa. La Lazio vince con una gara brutta e sporca. Purtroppo è una gara diversa ma il Napoli parte veramente forte e nei primi 15 minuti spinge sull’acceleratore con Kvara e Osimhen. Fa caldo al Maradona e il Napoli vuole stringere i tempi ma la Lazio si salva e prova anche a ripartire. Alla mezz’ora arriva il vantaggio della Lazio. Un fulmine a ciel sereno. Bravo Felipe Anderson a costruire e Luis Alberto a finalizzare in rete battendo Meret con un tacco velenoso. Il Napoli riparte e trova fortunatamente il pari subito. Zielinski da fuori aiutato da una deviazione batte Provedel. Il Napoli non molla e continua a spingere ma la Lazio si salva con un po’ di fortuna.

La ripresa è pazzesca, assurda, sfortunata. La Lazio segna subito. Buco a centrocampo dopo l’errore di Zielinski e Kamada trova il diagonale vincente. Il Napoli accusa il colpo e in ben due occasioni salvato dal Var per due offside sui gol di Zaccagni e Guendouzi. Garcia cambia nel finale cercando almeno il pari. Il finale è arrembaggio scomposto ma non succede praticamente nulla. Il Napoli esce sconfitto in maniera purtroppo netta da una gara dove soprattutto nella ripresa è sembrato sulle gambe e poco lucido. Ci domandiamo anche perché Garcia non fa il quinto cambio quando entra Simeone? Perché non dare linfa al centrocampo? Domande che speriamo abbiano delle risposte.