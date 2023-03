Gioiello di Kvara e Napoli stellare

Il Napoli è tornato, il Napoli famelico, cattivo, volitivo, soprattutto nel secondo tempo che decide di cambiare una gara non facile. E’ una gara difficile e il Napoli lo sa. I primi 20 minuti sono di studio con l'Atalanta che frena il Napoli che finalmente si desta verso il 25esimo. Le azioni finalmente diventano veloci e gli azzurri mettono in difficoltà la difesa orobica. Succede poco. Gollini, che gioca per un problemino a Meret, è inoperoso mentre Musso salva su Kvara che era entrato in area. L’azione migliore capita a Politano che sbaglia un rigore in movimento la palla finisce e ad Osimo ben dopo la super parata del portiere atalantino ma il nigeriano è in fuorigioco. Non è il miglior Napoli ma l’aggressività della formazione di Gasperini frena le giocate fluide del Napoli che si sono viste molto meno. Il secondo tempo è goduria. Il Napoli entra con il piglio giusto e macina azioni e giocate.