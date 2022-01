Strapazzata la Salernitana

Dalla difesa arrivano tre punti fondamentali, dalla difesa arriva qualche errore che nel primo tempo poteva cambiare il corso di un match che è stato un puro allenamento. Terza vittoria e gara che diventa facile solo nella ripresa. Un primo tempo strano, ricco di episodi con il Napoli in possesso palla ma non incisivo come si dovrebbe contro una squadra rimaneggiata come la Salernitana. Gli azzurri ci provano dai primi minuti ma siamo leziosi. Ci provano un pò tutti ma Fabian impegna Belec da fuori. Il gol arriva con Juan Jesus che prima se lo vede annullare poi Banti al Var rettifica la decisione di Paieretto. Elmas non la tocca con le mani e il brasiliano è lesto per battere Belec. Il Napoli si specchia e la Salernitana pareggia. Incredibile ma vero con Obi che pesca Bonazzoli e supera Meret. Il Napoli sembra disunito ma in pieno recupero Elmas si inventa uno slalom in solitario e si conquista il rigore. Mertens dal dischetto riporta il Napoli in vantaggio. Nella ripresa il Napoli dilaga e controlla un match che doveva essere ancora più facile. Il terzo gol arriva ancora con un difensore. Mertens mette una palla velenosa in area e sottomisura Rrhmani insacca. Il Napoli non molla e su una giocata di Insigne entrato nella ripresa si prende il secondo calcio di rigore. Salernitana in dieci e il capitano che batte Belec ed esulta. Insigne con questo gol raggiunge Maradona. Nel finale il Napoli cerca di far segnare Osimhen ma la palla giusta non arriva al nigeriano. Tre punti fondamentali anche per continuare la striscia positiva. Da rivedere il primo tempo ma la ripresa ha dato il segnale giusto a Spalletti che il Napoli c’è!