Stratosferici. Contro tutti e tutto!

Vittoria di sofferenza e di grande attenzione difensiva

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro tutti e tutto. Contro un grande Milan, contro l’ambiente nazionale, contro anche chi vorrebbe che questa gara era un pareggio scritto. E invece no… abbiamo vinto noi! Un primo tempo che ai punti lo vince il Milan ma il Napoli stringe le maglie e con Meret mantiene il risultato ad occhiali. Il Milan parte forte, il Napoli aspetta. Il Milan ci prova un po’ con tutti ma è Giroud che sotto porta sfiora il gol. Meret alza sulla traversa. Il Napoli è bloccato a centrocampo e Raspadori non riesce a dare profondità al Napoli. Kvara riesce a guadagnare due cartelli gialli per Kjaer e Calabria. Il Milan da corner sfiora ancora il gol. Krunic si libera e di testa trova ancora Meret. Il Napoli nel finale esce un po’ dal guscio e Politano, più libero sulla fascia, e ancora Kvara in area provano a dare fastidio a Maignan che riesce a chiudere senza grossi patemi. Il secondo tempo è straordinario. Il Napoli sale piano piano e conquista campo. Kvara stanco ma sempre pronto alla giocata. Entra in area e Dest gli fa rigore netto. Mariani non vede ma il Var si. Netto il tocco e penalty che Politano riesce a trasformare non con pochi patemi. Il vantaggio del Napoli scuote il Milan che attacca a testa bassa. Hernandez e Giroud ci provano e quando Spalletti “regala” Zerbin il mina trova il pari. L’asse è sempre quello. Giroud segna questa volta servito al bacio. Il pari rischia di essere un brutto contraccolpo per il Napoli ma la formazione azzurra riesce a ripartire. Mario Rui, splendido stasera, la mette sulla testa del Simone. Il Cholito gira da grande attaccante in rete. Il gol fa esplodere San Siro con i tanti napoletani che finalmente esultano dopo i soliti cori beceri. Il finale è sofferenza, tanta, tantissima. Kalulu prende una traversa a due passi da Meret. Mariani allunga il recupero, concede tutto al Milan ma il Napoli con Ndombele, Elmas, e con la straordinaria gara di Lobotka, Kim, Anguissa, e Kvara la vince ed esulta in faccia a tutti. Tre punti fantastici e in testa alla classifica insieme all’Atalanta.