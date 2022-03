Tornado Osimhen

Fourneau falsa Atalanta-Napoli ammonendo Rrhmani e Osimhen

La furia Osimhen si abbatte sull’Udinese e salva un Napoli bello a tratti che ha rischiato ancora una volta di rovinare tutto. Un primo tempo strano, un primo tempo che vede il Napoli partire bene. 15 minuti e poi scompare. L’Udinese quando parte lo fa con la velocità giusta e il Napoli sembra soffrire queste ripartenze. Il Napoli ancora una volta sembra svogliato, scollegato mentalmente e il vantaggio dell’Udinese si concretizza sull’ennesima ripartenza veloce. Delofeu trova la giocata perfetta e batte Ospina. Il Napoli prova a rispondere ma l’Udinese sfiora bel raddoppio. Di testa Pablo Mari indovina l’angolino ma Ospina gli nega la gioia del gol. Alla mezza’ora ci prova Insigne ma Silvestri la mette in angolo. Il Napoli prova a schiacciare l’Udinese ma i friulani ci provano a reagire con la difesa azzurra che in affanno salva. Al 41’ palla giusta a Fabian ma Silvestri si salva ancora con tanta fortuna. Il secondo tempo del Napoli è tutt’altra cosa. I primi 20 minuti sono di furia pura. Il napoli la rimette a proprio favore con lui: Victor Osimhen. Un tornado, una furia. Il pareggio arriva su una punizione lampo di Mario Rui con Osimhen che di testa la mette dentro. Il Napoli spinge e raddoppia. Di Lorenzo e Politano trovano ancora Osimhen che gira la palla in rete. Il Napoli dovrebbe chiuderla invece arretra un po’ e da all’Udinese qualche giocata di troppo. Il Napoli potrebbe segnare con Mario Rui ma Silvestri si salva. L’Udinese resta in 10 ma sono i gialli a Rrhmani e ad Osimhen che pesano come un macigno. Il finale è concitato ma gli azzurri in rosso la portano a casa. Due zeppole vincenti di un super Osimhen che la cambia lui regalando al Napoli una nuova chance.