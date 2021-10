Tre punti d’oro! La sbloccano i campioni

La sbloccano i campioni, la cambiano loro, Insigne ed Osimhen. Il dinamico duo di questa squadra che può inventare quello che vuole. Un primo tempo di dominio totale, ma con tanti errori che non portano al gol. Il Napoli gioca, La Legia si difende, solo. Insigne, Lozano e anche Mertens sembrano dare velocità alla manovra ma a centrocampo sembra un Napoli meno vivace. La squadra spinge, il Legia arretra. Il Napoli conquista tantissimi calci d’angolo ma il gol proprio non vuole arrivare. I polacchi stringono le maglie e provano anche timidamente ad avanzare ma non mettono mai in difficoltà la difesa partenopea. Il finale di tempo vede l’arbitro protagonista che non vede un mano netto in area e non consulta il Bar e per qualche fischio errato in mezzo al campo. Il secondo tempo rimane strano, difficile da interpretare, la Legia tutta dietro e stringe le maglie. Serve il gol da manuale per superare la difesa polacca e Politano e Insigne lo confezionano. Una giocata pazzesca che porta il napoli giustamente in vantaggio. Il Napoli raddoppia con Insigne ancora protagonista e con Osimhen che con tre falcate chiude il match infilando il portiere polacco. Nel recupero Politano, grande il suo impatto con la gara, trova l’angolo giusto e cala il tris. Una gara non bella ma tre punti d’oro che servono a smuovere la classifica di un girone tutto da giocare ma che finalmente vede il Napoli un po’ più. Ora testa alla Roma con la consapevolezza di avere un Osimhen in grande forma.