Tutti sul banco degli imputati. Napoli dove sei finito?

E’ notte fonda, profonda potremo dire. Un Napoli assente in campo difficile come Verona dove tutti soffrono. E’ chiaro che questa squadra ha dei grossi problemi e la società deve correre ai ripari se vuole rientrare in zona champions. Pronti via e passiamo in vantaggio, poi spariamo e subiamo. Questo in sintesi il primo tempo. Il Napoli passa subito, 10 secondi e Demme serve in profonditi Lozano che sfrutta l’errore di Dimarco e batte Silvestri. Sembra tutto facile. Il napoli potrebbe anche raddoppiare con Demme in due occasioni ma Silvestri si salva prima con una bella parata poi grazie a Lozano che devia fuori. Il Verona sornione riparte pero, inizia a recuperare metri, campo e il Napoli sembra sonnecchiare. Il Verona trova il pari verso la mezza’ora con Dimarco che sfugge ai laterali del Napoli e tutto solo batte Meret. Ma dov’era Di Lorenzo? E Lozano perché aspetta per rientrare? Colpa di Gattuso, non crediamo. Il finale di tempo non vive nuove emozioni con Insigne troppo accentrato e poco attivo. Il secondo tempo è notte fonda. Il Verona si diverte e giocare con il suo modo, in maniera sorniona, ma con quella cattiveria che porta a subire al Napoli due gol. Il Verona piano piano se ne va e prima si riporta in vantaggio con una bella giocata di Barak e segna anche il terzo con Zaccagni servito facile facile in area. Ma dov’era Koulibaly, perché ancora Di Lorenzo non marca? Ma anche in attacco non funziona più nulla. Mertens abulico, Petagna non tỉra mai, Osimhen non servito mai, queste domande per ora non hanno risposta. Qualcosa proprio non funziona ma non ci sentiamo di accusare solo Gattuso