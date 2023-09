Un pareggio che vale poco. Sfortunati ma quanti errori

Da capire se potevano essere fatte altre scelte

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanta sfortuna, tanti errori. Il Napoli prende un solo punto a Bologna e la convalescenza di questa squadra continua. Era stato primo tempo diverso, un primo con il Napoli finalmente in palla. Gli azzurri hanno il pallino del gioco ma non riescono a trovare il gol. Passano pochi minuti e Raspadori pesca Osimhen che si invola e prende pieno il palo, la palla arriva anche a Kvara che non riesce a metterla in rete. I ritmi sono blandi e il Bologna amministra ma non offende. Il Napoli gioca bene ma non riesce a superare il muro dei felsinei. In difesa Natan e Ostigard non hanno grattacapi e il Napoli ci prova con Raspadori ma il suo tiro è alto sulla trasversale. Il secondo tempo resta bello ma non straordinario.

Il Napoli alza il ritmo e si porta in avanti con il Bologna che si salva senza troppi patemi. L’occasione arriva su una giocata di Kvara. Il Napoli in area non riesce a trovare il tocco vincente ma arriva il rigore. Ayroldi vede il tocco in caduta Calafiori e fischia il penalty. Dal dischetto Osimhen apre troppo il piattone e la palla esce con Skorupski che era stato spiazzato. Il tempo passa e succede troppo poco. Non gira dobbiamo ammetterlo, il pari è un bordino caldo in una serata d’autunno. La fortuna è mancata sicuramente ma certe cose non si possono sbagliare.