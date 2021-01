Un poker per ripartire. Napoli bello e concentrato e arriva anche il primo rigore

Un Napoli bello e concreto che potrebbe anche dilagare, vince e convince a Cagliari riprendendo la giusta via. Zielinski benissimo ma anche Insigne e Lozano. Un buon primo tempo, un buon Napoli. Azzurri che approcciano bene alla gara e ci provano in più occasioni. Il Cagliari gioca e risponde soprattutto nella prima parte del match. Insigne e Lozano sono ispirati e a centrocampo Bakayoko tiene bene. Il gol il Napoli lo cerca con insistenza ma un po’ di sfortuna e qualche imprecisione non permette agli azzurri di essere subito in vantaggio. Poi finalmente la giocata giusta. Zielinski servito da Petagna lascia partire un bel tiro che batte Cragno. Il Napoli potrebbe raddoppiare anche ma anche il Cagliari si rende pericoloso grazie a qualche solito svarione della difesa partenopea. Il secondo tempo resta vivace con il Cagliari che inizia bene poi il Napoli rientra in gara e spinge. Però sulla solita “fesseria” il Cagliari pareggia. Buco difensivo e Joao Pedro insacca sotto misura. Il Napoli reagisce e subito, fortunatamente, e Zilienki inventa un gran gol con una giocata straordinaria. Il vantaggio mette in chiaro che il Napoli non vuole sbagliare ancora e il gol di Lozano riesce a chiudere il match che rischiava di diventare pericoloso visto che il Cagliari ci ha provato anche in 10 uomini. Il Napoli cala anche il poker con il primo, incredibile, rigore dell’anno. Insigne batte Cragno. Anno nuovo, Napoli nuovo e speriamo risolutivo con alcuni giocatori che possono dare tanto come è stato in questa gara.