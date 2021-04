Un punto da tenerci stretto ma una partita veramente brutta

Un punto a testa e tutti contenti? Forse. Il Napoli ferma l’Inter ma guadagna troppo poco in termini di rincorsa Champions. Un primo tempo strano, un primo giocato a scacchi, un primo tempo non certo bello ma che porta il Napoli in vantaggio negli spogliatoi. L’Inter è arroccato e punge con i suoi campioni, il Napoli ci prova ed essere alto e a pressare l’Inter che più di una volta prova a superare con lanci lunghi la pressione azzurra. Succede veramente poco diciamolo, l’Inter si rende pericoloso con Lautaro e Lukaku ma è il Napoli che passa. Insigne crossa teso in area e Handanovic e De Vrij fanno la frittata. La palla finisce in rete con un po di incredulità di tutti. L?inter reagisce forte ma collezione l’ennesimo legno con palla che sbatte su Lukaku e poi sul palo. Nel finale Lautaro serve Barella con Meret che lo anticipa un attimo prima del pari. Il secondo tempo resta brutto, l’Inter avanza alla ricerca del pari, che trova, il Napoli troppo poco incisivo non riesce mai a dare fastidio all’inter. Insigne e Osimhen si dannano l’anima ma è Politano ad essere veramente pericoloso. L’Inter trova il pari su un azione veloce. Meret non esce e dopo una palla gettata fuori area Eriksen con un siluro trova l’angolino. Il Napoli accusa il colpo e cala vistosamente l’Inter non ne approfitta e gli azzurri si salvano su altre due azioni. Il Napoli però cambia passo e con Politano rischia di vincerla. Giocata in area in slalom e palla che prende la traversa con Handanovic battuto. Il finale e dei neroazzurri. Bravissimo anche Manolas che salva nel recupero su Hakimi. Uno a uno che ci prendiamo ma che smuove troppo poco la classifica. Ora testa alla Lazio.