Una battaglia vincente. Napoli contro tutto e tutti

Brutta gara di Orsato, incredibile la telecronaca faziosa di Dazn

Una battaglia vincente, una battaglia che ci regala vantaggi abissali dalle inseguitrici. Un primo tempo all’arma bianca, un primo tempo bello, un primo tempo ad alti ritmi. Il Napoli parte bene la Roma però non resta a guardare. Cerca la giocata e la difesa del Napoli deve resistere. Gli azzurri quando accelerano però fanno male, Mario Rui, trova Kvara che la crossa forte e Osimhen si inventa un gol straordinario. Stop di petto e siluro terra aria che gonfia la rete. Un gol fantastico che mette la Roma alle corde. Il Napoli ci prova ma il tiro di Zielinski è preda di Rui Patricio. La Roma si rimette in moto e cerca il pareggio. Il Napoli ci prova con Lozano. Il colpo di testa di Osimhen mette paura alla Roma. Nel finale Meret si salva su un tiracaccio di Spinazzola.

Il secondo tempo è strano, combattuto ma la Roma gioca meglio, il Napoli resiste ma non riesce a trovare la giocata giusta. Mou cambia e il solito El Shaarawy trova il pareggio. Traversone lungo, Lozano non chiude e l’italo-egiziano trova il pareggio. Giusto? Forse si. Il Napoli ci vuole provare. Spalletti cambia l’attacco e il gol della vittoria arriva. Un gol che peserà tanto su questo campionato. Zielinski dialoga con il Cholito che si gira e batte Rui Patricio per una gioia incontenibile di tutto il Maradona. Il finale è bagarre con la Roma che ci prova e con Orsato che lascia giocare tutto. Una battaglia vinta con la forza e con la voglia di chiudere sempre più questo campionato. Avanti ragazzi, avanti Napoli