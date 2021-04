Vi siete meritati la pastiera! Dall’uovo esce la sorpresa Di Lorenzo

Doveva essere una passeggiata, lo struscio pasquale e invece è stata una partita dai due volti acciuffata grazie a Di Lorenzo che dall’uovo, e non dal cappello, pesca il coniglio vincente. Un primo tempo bello e ricco di gol. Un primo tempo partito sonnacchioso ma poi in una fiammata diventa vivace e bello. Il Napoli apre le danze con Lorenzo Insigne, bravo Di Lorenzo che pesca il capitano che aiutato dalle deviazioni insacca. Il Napoli spinge forte e come un azione veramente bella raddoppia. Fabian al volo pesca Insigne che inventa un assist fantastico per Osimhen che non sbaglia. Il Crotone però reagisce e con il solito errore del Napoli trova il gol con Simy, Meret poco può. Il Napoli però non si ferma e trova il terzo gol. Calcio di punizione al bacio di Mertens che batte Cordaz. Gran gol per il belga che sembra essere tornato. Il secondo tempo è veramente assurdo. Il Napoli si adagia e anche troppo e il Crotone ci prova e prima segna il gol che accorcia le distanze, con Simy bravo in area e poi incredibilmente trova il pari. Ennesimo errore, ennesimo scivolone di Maksimovic che lascia un autostrada a Messias che batte Meret. Pazzesco. Il Napoli deve ripartire, Gattuso cambia in corso e gli azzurri trovano pochi spazi. Serve una giocata e la trova Di Lorenzo che dal limite trova il diagonale che batte Cordaz. Il Crotone non molla e il Napoli potrebbe pungere ma sbaglia tanto in fase di ultimo passaggio. Peccato perché Insigne era in grande spolvero e poteva segnare almeno in due occasioni. Una vittoria sofferta che poteva essere una passeggiata prima di Pasqua. L’importante era vincere per mettere pressione alle altre e approfittare dei pareggi di Milan e Roma. E ora buona Pasqua a tutti.