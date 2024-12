Vittoria bella e sofferta, Meret salva il Natale!

Primo tempo stratosferico, ripesa tanti errori

Una bella vittoria costruita nel primo tempo con Meret che salva il Natale e gli azzurri. Una vittoria di forza e solita sofferenza soprattutto nella ripresa. Un grande Napoli, famelico, subito pericoloso. Lukaku parte forte e prende in pieno la traversa. Il Genoa è bloccato da un Napoli che pressa e passa. Giocata bellissima di Neres che serve Anguissa che di testa insacca. Il Napoli non si ferma e raddoppia. Lobotka serve Rrahmani che di testa batte ancora Leali per un netto due a zero che potrebbe essere anche più rotondo.

Nella ripresa il Napoli sembra non riuscire a tenere il ritmo e il Genoa, super aggressivo accorcia. Vitinha inventa, supera Anguissa e Lobotka, e serve Pinamonti che imbuca la difesa azzurra. Il Napoli soffre e tanto. Il Genoa spinge forte e Meret deve fare gli straordinari in almeno tre occasioni con Balotelli che mette in difficoltà la difesa azzurra. Il Napoli deve chiudere tutto ma non riesce a trovare nessuna palla gol per chiuderla. Kvara e Simeone non riescono a dare smalto ma il tempo passa e i tre punti restano in cassaforte. E buon Natale a tutti.