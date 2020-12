Vittoria per essere tra le grandi. Insigne segna e inventa

Il Napoli c’è. Risponde alle grandi e sbanca Crotone con una prestazione non straordinaria ma efficace. Insigne e Lozano sugli scudi in una sfida che non era facile da sbloccare. Un primo tempo non bellissimo ma che alla fine il Napoli chiude in vantaggio. L’approccio non è bellissimo e il Crotone corre e anche tanto. Il Napoli col passare dei minuti però cresce e si porta in avanti con Petagna e Insigne. La punta azzurra si divora una ghiotta occasione che poteva aprire la partita. Serve la giocata e lo si capisce quando la palla torna troppe volte nella nostra metacampo. Ci pensa Insigne che indovina il tiro a giro e batte Cordaz. Il Crotone non molla e Ospina deve salvare su Vulic che solo in area poteva essere letale. La ripresa è più vivace con il Napoli che prova a chiudere i giochi. Il Crotone fa harakiri con Petriccione che si fa espellere, il Var richiama Marinelli per il piede a martello su Demme. Il Napoli gioca sul velluto e sull’asse Insigne Lozano arriva il raddoppio. Insigne pennella per il messicano che in area tutto solo non sbaglia. Gli azzurri ancora con la maglia albiceleste controllano e fanno anche esperimenti con Gattuso che gira le posizioni delle punte. Il terzo gol arriva ancora con Mertens che serve Demme che indovina il diagonale. Mertens in vena di assist al 90’ regala la gioia del gol a Petagna che cala il poker. Una vittoria per essere tra le grandi e continuare a giocarsi questo campionato anomalo tutto da scrivere ancora. Vittoria su un campo non facile che permetterà di concentrarsi sulla sfida di Europa League.