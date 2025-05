Filardi: "A Lecce è tosta, va bene anche un pareggio! Il tutto per tutto nelle ultime tre"

Massimo Filardi, ex calciatore del Napoli, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live si è soffermato sulla prossima partita contro il Lecce e la lotta-Scudetto: “Avevo detto che il Napoli avrebbe vinto le ultime 7 gare, ma ora rettifico: basta vincerne 6 e pareggiarne una. Lo scudetto va vinto non stravinto. Poiché le partite in casa contro Genoa e Cagliari le vinceranno i tifosi, con i sold out e sulla scorta, per esempio, di quanto accadde nel 1989 nel ritorno dei quarti di Coppa Uefa contro la Juventus, a Lecce può bastare anche un pareggio. Restano queste due trasferte che secondo me vanno affrontate in modo strategico.

Quella di domani contro il Lecce è la partita più difficile delle ultime quattro e allora io direi ‘non facciamoci del male’, non rischiamo troppo. Intendo dire che con il Lecce non rischierei diffidati o infortunati, può bastare, ripeto, anche un pari. Non deve essere una battaglia a tutti i costi, giocandosela alla morte o sbilanciandosi, perché c’è tempo per le battaglie, ovvero nelle ultime tre gare, Parma compresa. Conte sin dall’inizio, quando parlava di fieno in cascina, è stato strategico e per me si è studiato il campionato sin da agosto, prevedendo anche la possibilità di dover subire un mese balordo come è successo, peraltro. Giusto puntare su Olivera centrale, per capire anche come risponde in quel ruolo, dovendo anche tenere un difensore di ruolo in panchina. Per domani punto ancora e di nuovo su Mc Tominay, un calciatore che, come Hamsik che adoravo, sa fare più cose, in particolare sa segnare”.