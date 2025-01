A Firenze attaccano Palladino dopo il Napoli: "Perchè ha cambiato l'assetto della squadra?"

vedi letture

Mario Tenerani, nel suo editoriale per il portale Firenzeviola.it, attacca il tecnico Raffaele Palladino per le scelte di formazione fatte contro il Napoli

Mario Tenerani, nel suo editoriale per il portale Firenzeviola.it, attacca il tecnico Raffaele Palladino per le scelte di formazione fatte contro il Napoli: "L'analisi su metà cammino ci deve consentire di non perdere lucidità, allontanando la rabbia, di fronte alla prova sconcertante offerta dai viola con il Napoli. Da dimenticare in fretta, ma senza usare la cimosa, però, sugli errori fatti perché quelli fungono da memoria, non vanno ripetuti.

A cominciare da un assetto cambiato in corsa quando Palladino, solo pochi giorni fa, ci aveva spiegato correttamente che sarebbe stato da pazzi toccare un ingranaggio che funzionava a meraviglia. Perché lo ha fatto allora? Difesa a tre con un debuttante come Moreno, Sottil in mezzo al campo, Dodo' consegnato a coprire 100 metri di fascia, i duelli uomo su uomo contro una squadra fisicamente straripante. I motivi di questa strambata ci sfuggono. Poi ci sono stati gli sbagli in campo da parte dei giocatori che hanno innescato i 3 gol del Napoli".