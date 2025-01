Accardi: "Garnacho o Dorgu? Prenderei entrambi, uno a gennaio e l'altro a luglio"

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe Accardi, agente FIFA.

Beppe, lei è sempre molto schietto: con Kvaratskhelia al PSG, chi ha fatto l'affare? "Ovviamente il Napoli. Quando arrivano offerte di questa portata, la cosa migliore è accettarle, soprattutto se il giocatore mostra la volontà di andare via. Tenere un calciatore scontento non conviene a nessuno. Il Napoli ha fatto bene a cederlo. Inoltre, un club come il PSG non fa acquisti a caso: se hanno deciso di investire su Kvaratskhelia, significa che hanno un piano ben definito su come utilizzarlo. Il ragazzo voleva andare e Conte ha avallato la cessione, e siccome Antonio non è uno sprovveduto sono certo che sapeva già di guadagnarci nel cambio col futuro sostituto. Si è parlato molto di un possibile prolungamento di contratto per Kvaratskhelia, ma alla fine non è andato a buon fine. Probabilmente non c’era tutta questa volontà. Quando iniziano a circolare sondaggi e proposte da parte di grandi club, tutto diventa più complicato. Le società, però, dovrebbero cercare di anticipare questi scenari. Quando un giocatore dimostra di avere un grande potenziale, è fondamentale rinnovargli subito il contratto, magari già al secondo anno, per evitare situazioni simili. Detto ciò, credo che, in questo caso, tutte le parti coinvolte siano soddisfatte."

Cosa pensa dell’attuale situazione del club, gestito dalla proprietà del City Group? Si parla di grandi investimenti, anche nell’ordine di 65 milioni per Cambiaso. È una cifra che reputa giustificata? "Il City Group è una realtà dove l’aspetto economico passa spesso in secondo piano. Se decidono di investire una cifra del genere, significa che l’allenatore e i dirigenti hanno ricevuto indicazioni chiare. Tra l’altro, all’interno del gruppo c’è Bigon, che conosce molto bene le dinamiche del calcio italiano. Investire su giocatori di prospettiva è parte della loro strategia, ed anche Palermo ne trarrà sicuramente beneficio. Per quanto riguarda Cambiaso, parliamo di una cifra importante, ma oggi il mercato è così. Se si è arrivati a valutare Cambiaso in quel modo, evidentemente le giuste valutazioni sono state fatte."

Tra Garnacho del Manchester United e Dorgu del Lecce, chi sceglierebbe, e perché? "Garnacho ha già una certa esperienza internazionale, ma dal punto di vista economico e di crescita futura, Dorgu sarebbe un investimento più lungimirante. Diciamo Garnacho a gennaio, ma Dorgu a luglio. Inoltre, Garnacho è naturalizzato argentino, e sappiamo quanto il legame tra Argentina e Napoli sia speciale."