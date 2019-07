Accardi: "Higuain? Fossi nella Juve ci penserei prima di darlo via, con Sarri può tornare quello di Napoli"

Beppe Accardi, procuratore, è intervenuto durante Stadio Aperto, la trasmissione di TMW Radio, per parlare di mercato. Lo ha fatto soffermandosi anche sul futuro di Gonzalo Higuain: "Alla Roma? Si può fare, ma prima di darlo per partente ci penserei dieci volte. Si sa quanto lo apprezza Sarri. Finchè non lo vedo, non ci credo. Il campionato inglese è diverso, le condizioni erano diverse. Ha fatto tanti gol nel calcio italiano e può tornare a essere quello visto a Napoli".