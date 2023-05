Accardi: "Polito buona scelta per il Napoli. Luis Enrique? Chiederebbe nomi importanti..."

Beppe Accardi, agente di mercato, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ed ha parlato di molti argomenti.

Beppe Accardi, agente di mercato, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ed ha parlato di molti argomenti, tra cui la possibilità che Luis Enrique diventi il dopo Spalletti: "Sono abbastanza convinto che possa andar via Spalletti. Luis Enrique potrebbe essere fattibile, ma tutto dipende dal fattore economico, e non parlo solo del suo contratto. Luis Enrique, qualora dovesse venire, chiederebbe nomi importanti. Sarebbe un tecnico di spessore internazionale, non ci sono dubbi sul fatto che sarebbe un tecnico affascinante".

Polito invece è l'uomo giusto per il ruolo di ds? "Quando Giuntoli arrivò al Napoli veniva dal Carpi. Era l'ultimo probabilmente indicato per quel ruolo, ma il presidente è stato bravo a sceglierlo per il suo valore, che poi ha dimostrato, e non in base a dove avesse lavorato. Alla fine ha raccolto i risultati. Io sono dell'opinione che quando uno vince se ne deve andare perché lascia dei bei ricordi. Per quanto riguarda Polito, anche lui ha dimostrato le sue qualità, credo che sia una buona scelta per il Napoli. Così come lo sarebbe Accardi".