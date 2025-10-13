Accardi sull'anti-Napoli: "Roma sullo stesso piano di Inter e Milan"

vedi letture

L'agente Beppe Accardi, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato di vari temi di attualità dalla Nazionale di Gattuso, al campionato che vede diverse squadre in pochi punti: "L'Italia andrà al Mondiale? Sì. Andremo al Mondiale. Sono abbastanza fiducioso".

Uno sguardo alla A: chi è l'anti Napoli?

"Milan, Inter e Roma sono sullo stesso piano. Quest'anno ci sono delle sorprese, ad inizio anno non mi aspettavo un Milan così performante e questo dimostra una cosa".

Cioè?

"Che gli allenatori capaci a gestire i campioni fanno la differenza. Allegri ne è la prova".