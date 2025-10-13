Accardi sull'anti-Napoli: "Roma sullo stesso piano di Inter e Milan"

Accardi sull'anti-Napoli: "Roma sullo stesso piano di Inter e Milan"TuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 15:30Le Interviste
di Arturo Minervini

L'agente Beppe Accardi, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato di vari temi di attualità dalla Nazionale di Gattuso, al campionato che vede diverse squadre in pochi punti: "L'Italia andrà al Mondiale? Sì. Andremo al Mondiale. Sono abbastanza fiducioso".

Uno sguardo alla A: chi è l'anti Napoli? 
"Milan, Inter e Roma sono sullo stesso piano. Quest'anno ci sono delle sorprese, ad inizio anno non mi aspettavo un Milan così performante e questo dimostra una cosa".

Cioè?
"Che gli allenatori capaci a gestire i campioni fanno la differenza. Allegri ne è la prova".