Zazzaroni: "Il Napoli ha perso due giocatori-chiave! Gilmour? Anni fa Conte stravedeva per lui..."

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte è cambiato. L'esperienza in Premier League ha cambiato Conte, come ha cambiato Sarri. E' normale che sia così. Sarri era il re del palleggio, poi è andato in Premier League, ha visto quello che aveva a disposizione e gli avversari che sfidava ed è cambiato. Conte ha fatto la stessa cosa, è tornato dall'Inghilterra diverso.

Politano? Spero che torni il Politano dell'inizio della stagione scorsa, ossia un calciatore che nessuno ha. Ci sono Lang e Neres, ok, ma Politano fa un lavoro che nessun altro fa. Per il Napoli è un giocatore-chiave, come Lobotka, due giocatori importanti per Conte. Al posto di Lobotka giocherà Gilmour, che non amo particolarmente perché fa delle cose semplici, non ha la personalità e la forza di Lobotka. So che Conte l'avevo visto al Chelsea da giovanissimo e stravedeva per lui".