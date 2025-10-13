Ulivieri: "Gianluca Conte mi raccontava una cosa di Antonio ai tempi della Premier"

Renzo Ulivieri, allenatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Credo che vedremo un’Italia preparata contro l’Israele, i calciatori azzurri sono pronti, la scorsa partita con loro è stata pazza. Quando Conte allenava in Inghilterra, suo fratello mi raccontava come Antonio riusciva ad adattarsi a tutte le mentalità, in base alla squadra che allena”.

