Evacuo: "Scudetto, occhio alle milanesi! Torino? Ebbi Baroni a Novara e posso dire una cosa"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Felice Evacuo, ex calciatore:“Il Napoli per scaramanzia non dico che è la squadra da battere, ma è quella che ha dato continuità per cui lotterà per il primato. Le altre devono assestarsi, hanno cambiato chi più chi meno, ma credo che le vere antagoniste saranno le due milanesi. Non sottovaluterei il Milan perché l’esperienza di Allegri è il quid in più della squadra rossonera e lo ha già dimostrato in questa prima fase del campionato.

Gilmour credo sia il candidato principale a sostituire Lobotka. L’assenza di Politano sarà pesante, parliamo di un giocatore che ha facilità nel saltare l’uomo, sa crossare, segnare e quindi non è facile da sostituire, ma le individualità del Napoli sono ottime e riuscirà sopperire a queste assenze. Baroni è molto preparato, l’ho avuto a Novara in serie B, non partimmo benissimo, ma il mister con accorgimenti tattici risollevò la squadra. E’ molto preparato, ormai un assiduo frequentatore della serie A e darà filo da torcere al Napoli che ha comunque una caratura più forte del Torino".