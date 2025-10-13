Zazzaroni: "Da quando il Napoli non aveva un attacco così? E con quei suggeritori dietro..."
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Hojlund mi ricorda l'Hojlund dell'Atalanta e con lui il Napoli ha una completezza in attacco che da anni non aveva, tra lui, Lukaku e Lucca. Con dei suggeritori come De Bruyne, Lobotka, McTominay avere uno come Hojlund è davvero un'arma importante.
Spinazzola? Oggi come oggi è una delle sorprese del Napoli e di tutto il calcio italiano. All'ultimo anno alla Roma per tutti era finito, invece sta dimostrando di essere un grande calciatore. Ha riconquistato la Nazionale e quindi è giusto dire che è la principale sorpresa del calcio italiano in questa stagione".
