Accardi svela: "Napoli segue Bennacer, le parti stanno parlando. Ma c'è anche una francese"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Beppe Accardi, ex calciatore ed agente sportivo, che s'è soffermato prima sul Palermo, poi anche su una pista da monitorare per il centrocampo azzurro: “Il Palermo è morto e oltre a Zamparini, le responsabilità sono anche di chi ha preso il Palermo dopo. Ho seguito tutta la trattativa e posso garantirvi che qualcosa di strano c’è stato perché York Capital non ha potuto prendere il Palermo perchè la proprietà di quel momento aveva la necessità che una parte di soldi passassero da Nepal".

AFFARE BENNACER - "Bennacer ha diverse squadre che lo seguono, anche una squadra francese che a quanto mi risulta sia la favorita, ma so che stanno parlando anche col Napoli”.