Accostato al Napoli, Ibra vuole tornare in Europa: "Se lo United ha bisogno sono pronto"

Zlatan Ibrahimovic non chiude a un possibile ritorno in Premier League, al Manchester United che dopo aver perso Romelu Lukaku sta per perdere anche Alexis Sanchez, anche lui direzione Inter. L’ex attaccante di Milan e Inter, ora in MLS con il Los Angeles Galaxy, ha parlato al Daily Mail del suo futuro: “Tengo d’occhio la situazione in casa United, li sto osservando - ha esordito -. Ho visto l’ultima partita contro il Crystal Palace, se Rashford avesse trasformato il rigore la partita sarebbe finita diversamente. Ho dimostrato di poterci giocare facilmente in Premier League, per cui se il Manchester United dovesse aver bisogno ancora di me, io sono qui. In Europa ho già fatto il mio lavoro, mi sono divertito, ho vinto 33 trofei e ora spero di vincere qualcosa qui. Vedremo quando finirà la mia avventura. L’MLS è un campionato affascinante, in crescita, succedono molte cose. Perché sia fra i principali tornei calcistici internazionali ci vorrà del tempo, ma le possibilità ci sono", ha concluso lo svedese.